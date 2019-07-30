「臥病在床請把我殺死！」母親病榻最後一刻卻反悔了...

▲執著於過去的人，卻讓自己深陷泥淖中動彈不得。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／和田秀樹

有些人會受限於自己曾經說過的話。執著於過去的人，容易對自己過去說的話、做的事太過執著，讓自己身在某種困境中動彈不得。假設有人過去曾說「不願意二十四小時投入工作的人不能委以大任」，當他遇到自己年邁的父母需要人照顧，必須縮短自己工時的情形時，就會被自己過去說過的話所限制。

有這種想法的人會認為「無法二十四小時投入工作的我失去了價值」。他很可能選擇辭掉工作，專心在家照顧父母。不過，時代一直在改變。日本戰後出生的第一代中，今後大多數人將邁入高齡社會，社會上需要照護的人數也會逐年增加。若他們的孩子全都辭職，在家照顧父母，公司便無法運作、成長。

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為了因應長照的需求，也有愈來愈多公司建立各種完善制度，讓我們可選擇。相信在不久的將來，能兼顧照顧家人與工作的人會愈來愈多。別忘了，工作方式與價值觀要與時俱進。我們完全沒必要因過去的想法，而限縮自己的生存之道。

▲輪到自己臥病在床後，卻仍抱持著想活下去的希望。（圖／取自免費圖庫Pexels）

北野武的精闢見解

大多數年輕人看到臥病在床的老年人都會這麼說：「我不希望活太久，老了還臥病在床。」、「我沒有這麼強的求生意志。」不過，當他自己臥病在床時，我相信大半的人還是會想活下去。

有一次我和北野武一起上電視，他的一席話令我印象深刻。他對我說：「醫生，那些說自己不想活太久，不想臥病在床的人都在說謊對吧？我老媽就是這樣，她以前曾說『要是我臥病在床，你一定要殺了我』，沒想到她真正臥病在床的時候，卻又問我『小武，你有沒有包紅包給醫生？』」

雖是一段很有哏的笑話，卻精準點出人類的本質。我相信他與他的母親真的發生過這樣的事情。我記得當時在節目上，我還回答他「你說的沒錯」。人的想像力是有極限的。沒人能想像到自己老的時候會是什麼樣子，等到自己真的老了，很可能會說出現在的自己想都想不到的話，所以我們根本不需要太在意自己以前說過的話。

過去是過去，現在是現在，抱持這種態度才能過上輕鬆自在的人生。

關鍵句：想法會隨著年齡改變是理所當然的。

本文摘自《解決所有煩惱的9種靈活思考》／和田秀樹（精神科醫師、身心診所所長）／三采