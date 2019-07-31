你覺得好累？專家曝「10大過勞警訊」…超過6個猝死率大增



▲要加班讓你常把「覺得好累」掛在嘴邊嗎？（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



你是否也在連日加班與頻繁出差下，感到心力交瘁嗎？回到家還得面對忙不完的家務，「覺得好累」也成為越來越多人的口頭禪。要小心，你可能已罹患「慢性疲勞症候群」，據了解，其會導致多種系統功能下降，進而引發呼吸、免疫等系統性及病，嚴重恐猝死。

慢性疲勞症候群可說是過勞死的前兆！根據陸媒《生命時報》報導，慢性疲勞症候群，於1988年由美國疾病控制及預防中心正式命名為「疾病」。而日本過勞死預防協會也具體的提出「10大過勞危險信號」，小心症狀超標的你正一步步邁向死亡：



▲頻頻覺得身心俱疲，記憶力減退一定要小心。（示意圖／記者李佳蓉攝）



1.啤酒肚早現

2.掉髮、禿頭

3.上廁所次數變頻繁

4.性功能下降

5.記憶力減退

6.心算能力越來越差

7.做事後常後悔，情緒易怒、煩躁

8.越來越無法集中精力

9.睡覺時間越來越短，醒來還是超累

10.常常頭痛、耳鳴、頭暈目眩，檢查卻都沒結果



以上若符合2項或以下者，不必過度擔心；中了3～5項的人，說明已具備過勞死的特徵；若有6項以上，則被稱為過勞指數「達標」，象徵危險期，代表你過勞死的機會高於一般人。

醫師郭彥良曾說，疲勞是正常的生理反應，一般人在經過腦力激盪或劇烈運動，甚至焦慮不安後，就會產生短暫疲勞感，通常只要經過適當休息和調養，都會在短時間內恢復。然而「慢性疲勞症候群」常被誤解為神經衰弱、更年期症候群、內分泌失調、神經官能症。

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在臨床上的症狀更是千變萬化！郭彥良說，心理恐造成抑鬱、情緒不穩、記憶力下降；容顏也容易早衰、毛髮脫落；全身疲乏、四肢乏力類似感冒的症狀；還會食慾減退、便秘；甚至影響泌尿生殖系統，男性出現陽痿早洩，女性則月經不調，長期恐影響生育；至於感官方面則容易眼睛疼痛、視物模糊，容易耳鳴或聽力下滑等等。