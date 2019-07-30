黑髮女＝感情強勢！從6種髮色「看出你的性格」…你默默中槍了？



▲喜歡黑色、深棕色髮色的女生代表著智慧、高雅與低調。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



有句話說「換個髮型，換個心情」，女生對髮型極為重視，可說是她們的第二張臉，也代表著門面，髮色與長短造型同時影響一個人的氣質與魅力。但其實從不同的髮色中，也能看出一個人的性格。港媒《新假期周刊》就教你從更換髮型的頻率和從髮色了解一個人，還不來看看準不準？



內文提到，從不更換髮型的人，大多追求穩定、講求原則，但也因「太過遵守」導致個性較為固執保守；反觀喜歡常常更換髮型的人，他們勇往直前，喜歡常識新事物，積極進取、想像力豐富，對於不斷改變的大環境總能靈活應變，適應力極強。但有時也讓人覺得難以捉摸，或因衝動個性而倉促做決定。

另外，也可從6類型的頭髮顏色，看出一個人的個性：



1.黑色、深棕色

深色代表智慧、嚴謹、高雅和低調，但同時也代表著你執著與冷漠的性格，防備心強。喜歡黑髮的女生，崇尚自然與真實，對自己的智慧才學很有自信，做起事來隨心所欲，期待他人能賞識自己的內涵。在感情世界中，她們有點強勢，事業上給他人的期望太高，讓自己壓力很大。



2.淺咖、金色

咖啡色是大地色系，裡頭卻暗藏黑色、金色、橘色、黃色等，可說是低調而豐富。喜歡淺咖啡色頭髮的女生，追求實際穩定的生活時，同時又嚮往浪漫精彩，無論是生活素質或精神品質都很要求。



▲喜歡熱情紅、橘色髮色的女生對自己充滿自信又熱情。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



3.紅色、橘色

紅和橘色象徵熱情、自信，看起來能量豐沛，容易受到矚目。如果你喜歡將頭髮染這色調的女生，說明你有顆想備受關注的野心，個性自信又熱情，明確知道自己的目標，一心奮力達成。

4.紫色、藍色

偏冷色調的顏色，象徵著知性、優雅浪漫又帶點神祕，是屬於精神和心靈的顏色。染這色調的女生本身喜歡思考、用心感受，情感和想像力都很豐富，害怕被了解，卻又渴望被理解。自尊心強的她們，容易給人難相處的錯覺，但只要和她們交心，就是一輩子的知己。



5.漸層

這是近年很流行的風格！喜歡染漸層的女生，說明個性變化多端，在自信與自卑、大膽和保守、獨處和社交間舉棋不定。她們會突然做出一個重大決定，和她們相處過程，感覺充滿驚喜與刺激感。



6.其他誇張顏色

這類人容易得到關注，卻未必能得到認同。她們在自信外表下，藏著細膩複雜、自卑又孤獨的女人心。在生活中追求時髦，勇於表達做自己，偶爾會漠視他人感受，具有獨樹一格的特質。