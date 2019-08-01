出門前擦止汗劑沒效？　皮膚科醫告訴你正確使用時機

文／陳蔚承 圖／pixabay

天氣炎熱，溫度、情緒都會讓腋下、手掌流汗。抬起手腋下濕一片，接著狐臭飄散而出，對約會男女、業務、需要保持衣物整潔、或手汗嚴重的人來說是一大夢魘，這時止汗劑是救星，但你買到的真的是止汗劑嗎？

止汗劑成分一定要有「它」

止汗劑含有鋁鹽，原理是透過鋁鹽讓腋下的細胞肥大、堵住汗管，使流汗減少，由於不會傷害到交感神經、不會有嚴重代償性流汗的問題，許多人很愛用。但產品名稱往往會讓人混淆，以為買了止汗劑，但卻是體香劑。

「根據衛福部的規定，止汗劑一定要含有鋁鹽成分，」長庚醫院皮膚科主治醫師李勇毅指出，有些產品會寫不含鋁鹽、涼感爽身、加速汗水蒸發效果等等，那應是體香劑，「體香劑因為不含鋁鹽，因此會主打『抑菌』、『汗水收乾』、『消除異味』等效果，」抑菌如添加酒精、用檸檬酸讓腋下皮膚變為弱酸性、不利細菌生存；汗水收乾可能添加明礬；消除異味則以香料為主。

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因此購買止汗劑前，一定要先看成分，含有「Aluminum」成分的才是止汗劑，如果沒有就是體香劑。

（圖片來源：盧亞屏）

鋁鹽因為含鋁，曾有研究指出可能致阿茲海默症，且鋁被研究有「金屬雌激素」(metalloestrogen)的效應，長期塗在腋下恐怕增加乳癌、腎臟負擔和骨質疏鬆症，「但目前為止的研究證實不會增加致癌風險，美國食品藥物管理局（FDA）也沒有宣稱止汗劑會致癌，而且鋁和阿茲海默症的關係也還不明確，所以不用過度擔心，」李勇毅說。

但李勇毅提醒，經皮膚吸收的鋁會經由腎臟代謝，如果腎功能正常就不需要太多疑慮；如果腎功能有問題，使用止汗劑必須跟醫師討論。

其他如過敏體質、皮膚過敏、腋下有毛囊炎、傷口等等，就不要使用，使用前也可以先做測試，例如塗在耳後15分鐘看是否出現過敏症狀，或先塗單邊腋下，如果有症狀如接觸性皮膚炎，一般一天就會有症狀。

噴霧、膏狀、液態止汗劑，該選哪種？

市售止汗劑劑型有噴霧、膏狀、液態等等，但台安醫院皮膚科主任曾德朋不建議使用噴霧，「噴霧微粒是PM2.5，吸到會黏在呼吸道上且無法去除，進一步會傷害肺部，長期更有可能致癌，」曾德朋說。

但除了噴霧劑型，其他劑型都會和皮膚接觸，「雖然瓶口可能孳生細菌，但止汗劑、體香劑會添加防腐劑抑制細菌生長，且主成分本來就常添加制菌物質，因此不用擔心，」李勇毅也指出，有些防腐劑雖是環境賀爾蒙，但合法產品內的含量有管控，劑量很低且只是在皮膚使用，不會影響身體。

汗水本身沒有味道，但腋下的細菌分解了汗水，才產生臭味，因此止汗劑除了減少出汗，也會增加抑菌成份來減少臭味產生，常見的制菌配方有碘、酒精、綠茶素和茶樹精油等，或者添加檸檬酸等成分調整肌膚到微酸的酸鹼值，讓細菌不易生長。

有香精的止汗劑可以掩蓋臭味，但不建議使用。「第一，香精只有掩蓋臭味的效果，但香精混合汗味可能更難聞；第二，香精會增加皮膚過敏的機率；第三，這些香精會造成呼吸道過敏，而且有可能是環境賀爾蒙，會導致內分泌混亂，」因此曾德朋表示，如果流汗但味道不重，大可不必買含有香精的止汗劑。

我們不能控制出汗，但降低體味可以讓流汗時味道不那麼重。可以少吃些重口味、重鹹的食物、少喝酒，流汗時擦乾、勤換衣服，保持乾爽也才不容易造成其他皮膚問題。

止汗劑無效？可能使用不正確

使用止汗劑一般人都會有效，如果無效有可能是使用方式錯誤。鋁鹽約需6-8小時產生作用，因此建議在前一天洗完澡後、睡前身體乾燥時使用，塗於手掌、腳掌或腋下，隔天起床再洗掉，「汗管在皮膚比較深層的地方，加上已經產生阻塞的效果，因此沖洗不會洗掉；而活動中汗水也會慢慢地把鋁鹽沖掉，因此不用擔心會留在汗管內，」李勇毅也補充，許多人運動前或出門上班前才使用，還沒產生作用就流汗沖掉了，才會失去效果。

另一方面，止汗劑鋁鹽濃度愈高，阻塞的效果愈好，「濃度在20%效果不錯，但相對的刺激性愈高，」李勇毅說。

但止汗劑只適用於流汗程度較輕的狀況，如果使用了流汗還是相當多，那就要借重手術。

非侵入式新手術 減少代償問題

傳統的腋下止汗手術是胸腔內視鏡交感神經阻斷手術，會有其他部位嚴重代償性流汗的問題。雖然腋下不流汗，但前胸後背卻惱人地一直出汗。其他治療方法，則有在腋下開小洞，用螺旋刮刀將頂漿腺絞碎後再吸出。但這種方式對於由頂漿腺引起的狐臭較有效，止汗效果則不佳。另外也有注射肉毒桿菌，效果可以持續半年，需要重複施打，如果不想動手術是一個不錯的選擇。

而目前最新的手術，透過微波、能量加熱的方式，使頂漿腺、汗管萎縮，達到減少出汗的效果，「這樣的方式能減少82％的出汗量，一般人接受一、二次手術即可，很方便，」曾德朋說。

李勇毅也指出，微波熱能止汗效果極佳，雖然可能會有代償問題，但不嚴重、汗量也不會增加，也沒有疤痕，恢復期短。

話雖如此，醫師建議做止汗手術要先經過醫師問診，「有些多汗問題不一定是天生體質，也可能是其他疾病或心理因素造成，例如容易緊張、焦慮、恐慌、內分泌因素或甲狀腺問題等等，」李勇毅指出，醫師會先問病史及流汗情形，如果是其他疾病造成，那麼將疾病治癒或控制、搭配止汗劑就能改善流汗問題，不一定要動手術。

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