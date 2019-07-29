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女性私密處「長痘痘」　有這2個徵兆恐是癌症病變

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女性私密處不明顆粒物「這期間」若沒消失 恐是癌症病變

文／黃惠姍　圖／pixabay

臉上長痘痘已經讓人困擾不已，現在連私密處也會出現類似痘痘的顆粒物，某些痘痘狀的顆粒物甚至會讓人痛到走不了路，究竟是怎麼回事？

許多女生特別是在月經期間，私密處常會出現類似痘痘狀的顆粒物，症狀輕微時通常過幾天就會消失，但有一種類型的顆粒物，發作時讓人坐立難安，若輕忽不理，症狀一旦惡化還有可能要面臨要開刀的命運。

「通常女性私密出現類似痘痘的顆粒物，多數是遭細菌、黴菌感染或皮脂腺阻塞造成，」耕莘醫院婦產部主治醫師葉海健表示，若私密處出現感染發炎症狀，卻未及時就醫或改善生活型態，就可能會長出一粒粒的顆粒物。

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臨床上私密處感染出現顆粒物的患者，多數屬於「毛囊炎」（痘痘）、「巴氏腺囊腫」，還有一種則是好發於中年婦女的皮脂腺異位；少部分的顆粒物則有可能是因為感染性病如菜花、泡疹造成。而令許多女性痛不欲生的顆粒物，多數是屬於「巴氏腺囊腫」。

「巴氏腺囊腫」一旦惡化，會痛到走不了路

「巴氏腺囊腫」主要跟女性私密處的巴氏腺有關。巴氏腺位於陰道口兩側，主要功能是分泌黏液保持外陰部濕潤，「當巴氏腺遭細菌感染發炎，分泌黏液的巴氏腺便會堵塞，一旦黏液排不出去，就容易形成巴氏腺囊腫。」臺安醫院婦產科醫師周佳謙解釋。

巴氏腺囊腫的患者除了感到腫脹外，通常不會有痛感，但若巴氏腺囊腫惡化，患者便會開始出現疼痛感，這種疼痛不僅會讓患者坐立不安，甚至還會痛到走不了路。

葉海健提醒，罹患巴氏腺囊腫並出現疼痛感的患者，最好盡快就醫治療，巴氏腺膿瘍症狀輕微時，可用抗生素治療；但若症狀嚴重，就需要動手術將堵住的分泌物或膿液引流出來。

私密處常見3類顆粒物：

私密處顆粒物2、3個月未消失，可能是癌症病灶

特別要注意的是，許多女性會因為顆粒物長在私密處，羞於就醫治療，自行塗抹面速力達母或是消炎軟膏。不過，周佳謙指出，面速力達母本身並沒有消炎殺菌的功效，再加上私密處抹了面速力達母後，會因為不通氣更加悶熱，反而加重發炎的狀況。

此外，私密處出現顆粒物，也有可能是癌症病變。「私密處的顆粒物2至3個月都未消失，或是在短時間內變大，就有可能是惡性組織的病灶，」葉海健提醒，若自行塗抹消炎軟膏拖延就醫時間，可能會使病情惡化，民眾要特別留意。

關鍵5招，遠離私密處感染

想要預防私密處長顆粒物，最重要的是要避免感染，醫師提供以下關鍵5招，讓你遠離私密處感染：

1.經常更換衛生棉、平時不要使用衛生護墊。

2.月經時盡量淋浴不要泡澡。

3.分泌物多時建議經常更換棉質內褲。

4.泡溫泉或游泳時要注意清潔衛生。

5.天氣潮濕悶熱時不要穿過緊褲子。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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關鍵字： 康健雜誌 巴氏腺囊腫 私密處 女性 健康百科
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