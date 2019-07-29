熬夜＝送死！醫目睹友倒地亡…曝「誘發猝死」4大警訊：離大家不遠

記者李佳蓉／綜合報導

因為過勞而猝死的新聞案件層出不窮！一名醫師在Youtube上分享，就讀大學時曾目睹好友在眼前倒下，就醫搶救6小時仍回天乏術，原因竟是「心臟猝死」。為了避免憾事再發生，他也列出猝死前的身體信號以及4大「猝死催化劑」，透露猝死離我們並不遠，呼籲大家應重視，別讓盛開花朵突然凋零。

醫師《Dr.Jia賈大夫》拍攝影片分享真人真事，指大學期間好友在面前離世，事發突然措手不及。大學因就讀醫學系課業繁重，好友為慶祝期末考終於考完最後一科，拖著病體也堅持要打籃球，就在冷天裡打了20分鐘後，「嗑」的一聲下巴直撞地面，第一時間衝上前用兩手直掐他人中，只見他呼吸不順趕緊叫救護車，過程中不斷進行CPR，並用AED（自動體外心臟除顫器）搶救。

賈大夫說，很遺憾的，好友在搶救6小時後仍宣告不治，家屬哭得唏哩嘩啦，他則完全呆滯，無法想像上一秒還活蹦亂跳的人，下一秒竟倒下離開人世。對於突然失去摯友，坦言無力感很重，心情沉重持續半個月，最後醫師確診好友死於「心臟猝死」，他心想「會不會那時不打球，（好友）就不會死。」

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發生在身邊的真實案例，喚起賈大夫對健康的重視，相信大家都聽過心臟猝死，至於發生原因為何，他猜想可能是感冒和過度疲勞所導致，由於引起感冒的病毒結構與身體心肌細胞結構非常相似，人體進行免疫抗病毒時也會攻擊人體心肌細胞，造成受損，進而誘發心臟猝死。因此呼籲若屬病毒型感冒，切記好好休息、治療和吃藥，勿劇烈運動、過度疲勞，激烈運動恐造成病毒型心肌炎的發生，甚至發生猝死。

再來為過度疲勞，賈大夫得知好友在考試前連續3～4天複習考試內容直至凌晨2、3點，早上7、8點繼續看書而導致過度疲勞。他指出，經常熬夜的人會使交感神經和副交感神經紊亂，誘發心律失常；長期熬夜則會造成血栓、阻塞血管。





猝死前有哪些身體信號？賈大夫也列舉4點：



1.過度出汗：

人體沒有運動時，胸口、全身卻突然間大量出汗，更像是更年期的潮熱和盜汗。

2.胸痛：

此為典型冠心病的症狀，為胸骨後的疼痛，有時會蔓延後背和上腹疼痛，且主要以「悶痛」為主。

3.疼痛：

為所有信號中最容易被發現的，若你感覺到胸部激烈疼痛，產生壓榨感、撕裂感和針刺感時，一定要提高警覺。

4.憋氣、口唇發紫：

說明人體血氧急速下降。

至於生活中又有哪些行為會誘發猝死的發生？賈大夫解釋，包括1.過度疲勞、2.經常熬夜、3.生活壓力大、4.過度肥胖。他透過分享自己身邊突發事件，呼籲網友們應隨時關注身體狀況，即時發現即時治療，別趁著年輕拚命工作，虐待身體拚命熬夜、吃喝玩樂消耗健康，最終導致悲劇發生後悔也來不及了。