缺牙害美觀、咀嚼力？「人工植牙」怕骨壞死...3族群小心

健康醫療網／記者田柏升報導

牙口咀嚼力跟生理健康息息相關，牙齒咬合、磨碎食物，人體才能吸收各種營養，所以缺牙要治療，不只找回健康帶來自信微笑，社交也更無障礙。

▲黃茂栓主任指出，如果說患有糖尿病、年紀比較大或是骨質疏鬆的病人，要做人工植牙，都要特別評估。（圖／健康醫療網）

缺牙要治療 找回你的咀嚼力！

雙和醫院牙科部黃茂栓主任表示，如果是缺牙，可以做假牙治療，一般為固定假牙或活動假牙。固定假牙有時可能會破壞好的自然牙，把它磨小、做牙橋等等；而活動假牙，咀嚼力量可能就會比較差，假設一般自然牙咀嚼力量是100%，那活動假牙可能只有15-20%，而且每天都要穿戴，又可能產生很多咀嚼不良或是不穩定搖動、常跑保養的情況。還有另外一種選擇，就是人工植牙。

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人工植牙術不傷自然牙 術前評估很重要

人工植牙治療，適合單顆、多顆到全口無牙患者，除了不會損傷周邊正常自然牙，也提供更好的穩定度。視個人情況，應與醫師溝通治療計劃，例如鼻竇及下顎齒槽骨神經構造，對植牙植體配置就會有影響，生理狀況評估也很重要。

黃茂栓主任指出， 如果說患有糖尿病、年紀比較大或是骨質疏鬆的病人，要做人工植牙，都要特別評估，尤其是要做雙磷酸鹽治療的部分，如果沒有注意，有一定比例的患者植了牙，都可能會造成骨壞死。 另外，若是有口腔牙周病，必須先治療好，因為牙周病的細菌也會影響到植牙，如果牙周炎沒有控制好，植牙後也會產生植牙炎等疾病，造成植牙的失敗。

改善咬合力！新式植體成功率達98%

醫師舉例，曾有病患以活動假牙治療後牙區缺牙問題，但咬合力不足，後來加上人工植體補強，牙口能力因而改善。隨著各式植體的推出，民眾也有了更多選項，甚至有新式植體，不只具備高度穩定性，手術成功率還達到98%。

黃主任分享，像是文獻中常常拿出來被比較的幾個品牌，其實就算是穩定度較高的植體，是被大家所接受的品牌。有關品牌的選用，建議病患可以跟醫師詳細討論，看看植體在臨床上，是否有超過20、30年的使用歷史？或是新上市的植體廠牌，都是可以去被驗證、考慮的一環。

維護保養用更久 知悉植體廠牌添保障

植牙前一定要諮詢專家，找出最合適的植體，降低植牙風險。醫師說，植牙後也要注重清潔，定期回診保養才能用得持久，還要知道自己選擇的植體廠牌，以便未來到其他地區需要保養維護時，仍有相關資源維護，增添多一重保障。

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資料來源： healthnews.com.tw