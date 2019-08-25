▲夏天在家吹冷超爽der，中醫師：「陽氣」不足腸胃易出問題。（圖／取自Picjumbo）

記者嚴云岑／台北報導

夏天氣溫動輒飆破36度，許多民眾上班在辦公室吹冷氣一整天，週末在家也躲在冷氣房懶得出門。對此，中醫師表示，有心血管疾病、關節疼痛或容易經痛的民眾，千萬不要這麼做，以免加重症狀。

台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師唐佑任表示，《黃帝內經‧ 素問 ‧ 四氣調神大論》曾提到，「夫四時陰陽者，萬物之根本也，所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以從其根，故與萬物浮沉於生長之門。」 由此可知，在炎熱潮濕的夏天，要特別注意體內陽氣留存，才能保有正常身體機能。

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唐佑任提到，夏天要留陽，就不宜吹太多冷氣，或者在溫差太大的地方進出。在冷氣房久坐時，應適時戰起運動，或定時到戶外散步。有心血管疾病、容易關節痛、體質虛寒怕冷，或者易經痛的女性，都應儘量遵守，避免症狀加重。

此外，心與小腸機能在夏季最旺，因濕度高、氣溫高，人心浮躁也間接導致腸胃功能不適。因此，唐佑任提醒，夏季養心需把握「心靜自然涼」原則，但千萬不要成天窩在冷氣房，才能使氣機宣揚疏泄得宜而不鬱卒。

到戶外若覺得熱，可以做一些比較和緩的運動，如太極拳、八段錦等調適身心，或者從事較為清涼的水上活動。若想靠食物解熱，也可選擇紅豆、綠豆、薏仁、西瓜、絲瓜、苦瓜、鮮藕、蕃茄、水梨等「平涼性」新鮮蔬果，以達清暑利濕之效。