戒不掉甜食！專家揭「缺這營養＝糖上癮」...你也重度愛好者？



▲為何貧血的女性大多是甜食主義者？（圖／達志示意圖）

文／水野雅登

體內缺乏鐵質的人，通常同時缺乏其他維生素或礦物質。那是因為他們的日常飲食多以糖質為中心。至於身體是不是缺鐵，只要透過血液檢驗便可知曉。

人體內的鐵質有「血清鐵」（Serum Iron）和「鐵蛋白」（Ferritin）兩種。血清鐵是血液裡的鐵，呈現馬上可使用的狀態；鐵蛋白則屬「貯藏鐵」（Storage Iron），是被蓄積起來的鐵。若以金錢來比喻，血清鐵就相當於身上的現金；鐵蛋白（貯藏鐵）則是像支票一樣，留待需要時再兌現。

比較常見的狀況是，儘管鐵蛋白足夠，但實際上身體卻很缺鐵。這是因為當身體出現發炎反應、肝臟數值異常時，鐵蛋白的數值會隨之上升，但這不代表體內可用的鐵質充足（現金和支票的使用方式本來就不同）。

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▲一旦確定體內缺鐵，便可多吃肉類等富含鐵質的食材。（圖／達志示意圖）

為了避免這樣的情形，可以使用TIBC（總鐵結合能）檢驗人體內的鐵質狀況。TIBC是表現「載運鐵質的蛋白質」有多少的數值；只要TIBC的數值有上升的現象，便可推斷為缺鐵。基於以上所述，臨床上我都是以血清鐵、鐵蛋白、TIBC、發炎反應、肝臟的數值等，來進行綜合性判斷。

在此建議無法戒斷糖質的人，可先到醫院安排身體檢查，確認是否有缺鐵的現象。現代人常有鐵質缺乏的問題，尤其女性（較容易有貧血問題）更為嚴重。各位身邊應該不乏愛好甜食的「甘黨女子」吧？這些人之所以「無糖不歡」，或許正是因為缺鐵所致。

一旦確定體內缺鐵，便可多吃富含鐵質的食材（如牡蠣、大豆、燕麥、杏仁、馬鈴薯、肉類、全麥麵包、胡蘿蔔、南瓜等），或服用鐵質補充劑等營養食品來補充鐵質，這正是擺脫糖質成癮的第一步。

本文摘自《少吃點藥，血糖值照樣穩妥當》／水野雅登（日本知名糖尿病內科醫師）／方舟文化出版