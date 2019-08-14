吃酪梨可減肥、控制心血管疾病　營養師從「成分」解釋原因

記者嚴云岑／台北報導

酪梨是金氏紀錄裡「最營養的水果」，不僅含糖量少，碳水化合物中還有80%是膳食纖維，且同時富含維生素C與E，幫助身體維持抗氧化功能。營養師表示，酪梨對身體有5大好處，除了體重控制外，還有望延緩骨關節炎的進展。

國泰醫院營養組營養師李佩蓉表示，每100公克的酪梨含有271毫克的鉀與19毫克的鎂，隨著果皮成熟，鉀與鎂的含量也會增加。此外，酪梨的類胡蘿蔔素中，含量最多的是葉黃素，尤以接近外皮的深綠色果肉濃度最高，也因此，酪梨不只能保護皮膚，經常被用於「顧眼睛」的保健食品中。

李佩蓉提到，酪梨的5大好處分別為：體重控制、心血管疾病控制、延緩骨關節炎、維持眼睛健康與皮膚健康。

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她解釋，酪梨是由72%的水和6.8%的膳食纖維組成，其粘膠水（viscose water）、膳食纖維和果油基質可以增強飽腹感。國外曾對體重超重的受試者，在午餐中添加半個酪梨進行研究，結果發現受者飢餓感與進食慾望雙雙降低，成功幫助體重控制。部分研究也顯示，含有酪梨的飲食，有助於防止腹部脂肪累積和糖尿病合併症的發生。

心血管疾病是三高控制不當引發的後續症狀，但根據美國全體營養健康與體檢調查（NHANES）2001至2006年研究顯示，酪梨攝取量較多的人，體內高密度脂肪蛋白膽固醇較高，代謝症候群、體重、腰圍等也較攝取少的民眾來得低。

李佩蓉解釋，酪梨中的鉀可促進血壓控制，鎂則有助於正常血管張力和胰島素敏感性，也可以抑制脂肪吸收，改善餐後高脂血症，進而減緩LDL膽固醇的氧化速度。另外，維生素C有助於血管健康與動脈斑塊穩定，葉黃素則對早期動脈粥狀斑塊硬化具保護作用。

李佩蓉提到，酪梨的好處繁多，但烹調還是建議保留原味最好，入菜時儘量縮短高溫加熱時間，否則口感容易變苦，酪梨中富含的好油脂也容易變質，如果一定要加入其它食材一起烹調，建議快熟後再加入。