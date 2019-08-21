吃冰消暑易腹瀉？　中醫點出原因...快改吃「平涼性」食物！

▲吃冰消暑易腹瀉？醫建議改吃「平涼性」食物。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者嚴云岑／台北報導

民眾夏天愛吃冰、喝冷飲，也容易誘發腸胃道疾病，中醫師建議，若要在濕熱的夏季維持健康，應做好「陽氣」留存，可選擇「平涼性」卻不礙胃的食物，達到清暑利濕效果。

台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師唐佑任表示，許多民眾都會在夏天喝冷飲對抗外界高溫，殊不知食寒涼易影響人體氣機和脾胃功能，讓體內酵素無法在正常體溫下作用，需要增加代謝率生熱，才能代償吃冰涼食物降下來的溫度，反倒增加腸胃細胞的負擔。

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另外，水濕又為長夏主氣，長時間或大量服用冷飲，很容易造成寒濕互結於體內，有些病人甚至會產生寒包火的病理狀態，在之後更出現如消化吸收不良、腹痛、腹瀉等疾病。

▲西瓜就是「平涼性」食物之一，但因糖份過高，不建議在睡前食用。（圖／pixabay）

唐佑任表示，若想在夏天吃得消暑又健康，可選擇紅豆、綠豆、薏仁、西瓜、絲瓜、苦瓜、鮮藕、蕃茄、水梨等「平涼性」新鮮蔬果，以達清暑利濕之效。在中藥上則可服用山藥、桑椹、玉竹、 蓮子、黃耆、茯苓、沙參等。

雖然有民眾認為，夏天吃太多瓜果，可能會造成身體寒涼，進而引發不適症狀。對此，唐佑任解釋，民眾在炎夏吃西瓜，可透過尿液排出人體濕氣，也能兼顧消暑之效。

而西瓜中大量水份、維生素與胺基酸，也能提供養分維持人體所需。但西瓜含有大量糖分，可能會造成血糖快速升高，不建議在夜間食用，以免增加胰島細胞負擔。