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咳嗽超過8周有鬼！醫提醒「3疾病」作祟...嚴重恐肺癌前兆

點評:抗組織胺藥讓粘液膿稠　鼻涕擤不出致慢性咳嗽
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健康醫療網／記者田柏升報導
咳嗽咳不停，如果咳了超過8週，就已經是慢性咳嗽。振興醫院內科部部主任陶啟偉醫師指出，大約有三分之一的病人屬於上呼吸道咳嗽症候群，可能是因為鼻涕倒流或者慢性鼻竇炎、過敏性鼻竇炎所造成的症狀。另有三分之一則是因為胃食道逆流誘發咳嗽，剩下三分之一才是真正屬於肺部的原因，傳染性疾病包括肺結核、百日咳、肺膿瘍、肺炎等，也可能是一些其他疾病如支氣管炎、慢性阻塞性肺病、氣喘等，甚至更嚴重致命的疾病如菜瓜布肺、肺癌，都會由慢性咳嗽來表現。

▲慢性咳嗽原因眾多，找出疾病源頭才是治療重點。而生活在現今世界，肺部隱患無所不在，空氣污染的程度，即使在室內也難避免，醫師提醒一定要小心「三手菸」。（圖／健康醫療網）

▲慢性咳嗽原因眾多，找出疾病源頭才是治療重點。而生活在現今世界，肺部隱患無所不在，空氣污染的程度，即使在室內也難避免，醫師提醒一定要小心「三手菸」。（圖／健康醫療網）

抗組織胺藥讓粘液膿稠　鼻涕擤不出致慢性咳嗽

像是小朋友感冒後，常常久咳不癒，醫師說，治療感冒使用抗組織胺藥物會讓粘液變濃稠，而小朋友擤鼻涕能力差，濃稠粘液排不出，卡在咽喉造成鼻涕倒流，才會導致長期咳嗽。

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肺部隱患難防　小心「三手菸」

慢性咳嗽原因眾多，找出疾病源頭才是治療重點。而生活在現今世界，肺部隱患無所不在，空氣污染的程度，即使在室內也難避免，醫師提醒一定要小心「三手菸」。

吸菸者吸的是「一手菸」；呼出後，被周圍人所吸入的就是「二手菸」；而菸霧微小粒子會附著在衣物上，吸菸者身上的菸味就屬於「三手菸」。若家中有焚香拜拜，焚香的香味也屬於「三手菸」的一種。

陶啟偉醫師進一步表示，這種不完全燃燒的離子，會漂浮在空中形成PM2.5，大家常覺得PM2.5是一種物質，其實它是一種懸浮微粒，這種大小的懸浮微粒，可以不受地心引力影響漂浮在空中，除了漂浮在空中也會粘附在紡織品上，被人體吸入，這些物質其實對身體都是有害的。

咳嗽超過8週　應做X光檢查揪病因

醫師提醒，久咳超過8週，尤其抽菸久咳、老人咳等等，最好到醫院進行X光檢查，就診時盡可能提供醫師自己的生活習慣、環境形態作為診斷參考，揪出病源，及時治療。

資料來源：健康醫療網 healthnews.com.tw

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關鍵字： 咳嗽 鼻涕倒流 肺癌 肺炎 振興醫院 胸腔內科
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