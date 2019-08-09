錯過搶救時機！54歲女突中風「晚就醫1hr=腦部老3.6年」

健康醫療網／記者田柏升報導

腦中風不是冬季限定！夏天多因天氣炎熱，身體水分流失多，血液變濃稠，或開冷氣室內外溫差大，血管收縮異常而阻塞，尤其三高慢性病患要特別留意。一名54歲的林小姐，患有心房顫動，平時靠阿斯匹靈控制病情，一天獨自在家接電話時，發現口齒不清，視線有黑影模糊，當下懷疑自己腦中風了。

▲趙雅琴醫師指出，若是缺血性腦中風，在4.5小時內就醫，使用靜脈血栓溶解劑，可以很大程度降低病人的失能和殘障，所以呼籲病人一旦發現有任何腦中風症狀的話，應儘快撥打119送醫。（圖／健康醫療網）

9成6患者未及時就醫 腦中風迷思要破除

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林小姐說，腦中風發生當下，她努力練習說話，期待可以好轉，但在撥打電話給身為家醫科醫師的丈夫後，先生叫她趕快就醫，想到要住院，她又花了些時間隨手收拾了一下行李，才上計程車。

花時間練習說話、收拾行李、攔計程車送醫，這些絕對是錯誤的認知與行為，因為腦中風治療需要分秒必爭，否則每小時腦加速腦部老化3.6年。若自行就醫困車龍，或送到無法處理腦中風的醫院都會延誤治療。統計發現，高達9成6民眾沒有及時就醫，許多人以為只是年紀大，所以短暫四肢無力，甚至誤信民俗療法放血治療，錯過最佳治療時機。

腦中風4.5小時內溶栓治療 可降腦損風險

高雄醫學大學附設中和紀念醫院腦中風中心主任暨台灣腦中風學會秘書長趙雅琴醫師指出，若是缺血性腦中風，在4.5小時內就醫，使用靜脈血栓溶解劑，可以很大程度降低病人的失能和殘障，所以呼籲病人一旦發現有任何腦中風症狀的話，應儘快撥打119送醫。

高醫設「超急性腦中風治療機制」 盼提升75%溶栓率

高雄市65歲以上人口破40萬，而腦中風的發生率隨著年齡增加而提升，民眾更該留意腦中風威脅。高雄醫學大學附設中和紀念醫院建立「超急性腦中風治療機制」，整合急診、神經內外科、放射科等跨科團隊，最快讓病人在到院30分鐘內完成檢測與評估，40分鐘內完成施打血栓溶解劑；高醫腦中風團隊在過去五年內共救治超過4200人，未來也立下2020年目標，盼提升75%溶栓率。

FAST四字口訣 腦中風把握時間搶送醫！

趙醫師也呼籲民眾可透過「F.A.S.T」口訣辨認腦中風，「Face」臉部表情是否對稱；「Arm」平舉雙手，一手是否無力垂下；「Speech」說話是否有大舌頭症狀，口吃不清晰；「Time」記下明確發病時間；若懷疑是腦中風，應儘快撥打119送醫，讓腦中風損傷風險降到最低。

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資料來源： healthnews.com.tw