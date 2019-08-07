新手貓奴必看！ 「5款貓砂」大評比...你家主子喜歡哪種？

圖、文／毛起來 MaoUp

尊貴的貓主子該用什麼貓砂「嗯嗯」？難道不是只要砂就好，原來還有這麼多種貓砂，看來奉養一隻貓主子可是有很大的學問。就讓毛起來大解析各種貓砂的優缺點吧！

1.礦物砂

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優點：凝結包覆力佳、除臭效果好

缺點：粉塵多，貓咪易帶到貓砂盆外

礦砂是目前相當普及的一種貓砂，優點包括：包覆貓屎尿的能力好，且除臭效果佳，但因為粉塵多，容易造成貓奴飼主家中「沙漠化」，是使用礦砂的一大問題。

2.水晶砂

優點：對尿液的除臭力強、粉塵少

缺點：較難包覆便便

水晶砂對貓尿的除臭效果好，而且還有粉塵少的優點，但缺點是較難包覆便便，而且大約7-10天就要整盆換新。

3.豆腐砂

優點：可沖馬桶環保型、凝結吸收力強

缺點：易發臭、長蟲

豆腐沙的製作原料天然，且凝結吸收力強，但由於太天然的關係，不但容易發臭長蟲，貓咪也有可能誤食。

4.木屑砂

優點：環保、粉塵少

缺點：包覆力較差

木屑砂也是目前相當普及的一種貓砂，優點包括環保、可當有機堆肥，而且也不像礦砂會有粉塵問題；但缺點是包覆力差，幾乎無法包覆便便（一看到便便就要趕快拿起沖馬桶，避免家裡味道四溢）。

5.紙砂

優點：環保、無粉塵

缺點：凝結力及除臭效果差

紙砂也是相當環保的一種砂，不但可以回收，還沒有粉塵問題，但凝結力及除臭效果都不太好，而且價格高昂。



毛毛小提醒：

記得選擇不添加人工香料的貓砂，才不會造成貓貓的身體負擔。

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