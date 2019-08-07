ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

新手貓奴必看！ 「5款貓砂」大評比...你家主子喜歡哪種？

毛起來 MaoUp 毛起來 MaoUp

點評:每款都不一樣呢！
ETtoday健康雲

▲▼貓砂。（圖／毛起來提供）

圖、文／毛起來 MaoUp

尊貴的貓主子該用什麼貓砂「嗯嗯」？難道不是只要砂就好，原來還有這麼多種貓砂，看來奉養一隻貓主子可是有很大的學問。就讓毛起來大解析各種貓砂的優缺點吧！

1.礦物砂

▲▼貓砂。（圖／毛起來提供）

請繼續往下閱讀...

優點：凝結包覆力佳、除臭效果好
缺點：粉塵多，貓咪易帶到貓砂盆外
礦砂是目前相當普及的一種貓砂，優點包括：包覆貓屎尿的能力好，且除臭效果佳，但因為粉塵多，容易造成貓奴飼主家中「沙漠化」，是使用礦砂的一大問題。

2.水晶砂

▲▼貓砂。（圖／毛起來提供）

優點：對尿液的除臭力強、粉塵少
缺點：較難包覆便便
水晶砂對貓尿的除臭效果好，而且還有粉塵少的優點，但缺點是較難包覆便便，而且大約7-10天就要整盆換新。

3.豆腐砂

▲▼貓砂。（圖／毛起來提供）

優點：可沖馬桶環保型、凝結吸收力強
缺點：易發臭、長蟲
豆腐沙的製作原料天然，且凝結吸收力強，但由於太天然的關係，不但容易發臭長蟲，貓咪也有可能誤食。

4.木屑砂

▲▼貓砂。（圖／毛起來提供）

優點：環保、粉塵少
缺點：包覆力較差
木屑砂也是目前相當普及的一種貓砂，優點包括環保、可當有機堆肥，而且也不像礦砂會有粉塵問題；但缺點是包覆力差，幾乎無法包覆便便（一看到便便就要趕快拿起沖馬桶，避免家裡味道四溢）。

5.紙砂

▲▼貓砂。（圖／毛起來提供）

優點：環保、無粉塵
缺點：凝結力及除臭效果差
紙砂也是相當環保的一種砂，不但可以回收，還沒有粉塵問題，但凝結力及除臭效果都不太好，而且價格高昂。

毛毛小提醒：
記得選擇不添加人工香料的貓砂，才不會造成貓貓的身體負擔。

更多內容可看「毛起來 MAOUP」FB粉絲團
《本文經毛起來 MAOUP同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

關鍵字： 毛起來 MaoUp 貓健康 寵物健康 貓砂
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

減肥過頭恐短命！不吃碳水化合物「死亡率50%↑」...醫揭這些食物必攝取

不忌口！夜市小吃「這樣配」熱量先砍半...愛吃什麼都行

月鏟肉6kg！日專家曝「OO＋咖啡」甩油效果加倍...這2類人別試

CP值超高！營養師推這3料理「吃到飽必夾」...快趁機補一波

越大聲越危險！打鼾「暗藏2疾病」...專家4招晚上不再吵

承受體重4倍力！醫揭「爬樓梯＝最傻運動」...這3類人千萬別做

好感→超喜歡！達人4招搶下「曖昧主導權」...神秘感這樣培養

甩油＋顧健康！「運動3階段」這樣吃不胖...活動前喝OOc.c.效果更好

「高雄桃源區」每5人就1人有C肝　專家：有望成「全國第一」根除區

新手貓奴必看！ 「5款貓砂」大評比...你家主子喜歡哪種？

讀者迴響

回到最上面