孩子出遊好怕腸胃痛　靠「電解質液＋益生菌」神救援

【健康醫療網記者陳佳慧／報導】

暑假期間，許多爸媽開心帶孩子出國旅遊，其中不少人因國外不同的氣候及飲食，遭遇到水土不服的問題，而最常見的症狀為腹瀉。

日前，有位林小姐帶著兒子到東南亞旅遊，孩子因一時無法適應國外環境及飲食，引發腸道菌叢失調，而出現腹瀉症狀，嚴重影響孩子食慾，加上在國外就醫相當不便，令林小姐十分憂心！所幸她帶了數包電解質液（ORS）及益生菌沖泡劑，即時讓孩子服用後，不僅腹瀉次數減少，體力也逐漸恢復。旅程後半段，孩子終於能盡情享用異國美食，盡興玩樂。

選擇電解質補充液 應符合世界衛生組織標準

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腹瀉會造成人體水分及電解質大量流失；因此，若出現腹瀉症狀時，建議應適量補充水分及電解質，防止脫水症狀產生。根據美國兒科學會研究指出，口服電解質補充液可減少腸胃炎引發脫水，其效果等同於以靜脈注射方式來補充水分及電解質。專家也建議，在選用口服電解質液時，應注意是否符合世界衛生組織建議的低滲透壓配方，並盡量選用無添加香料、色素等添加物的電解質液，以減少腸胃的負擔。

電解質液加益生菌 臨床證實效果加倍

治療腹瀉除了靠補充水分及電解質外，根據臨床研究顯示，服用口服電解質液搭配益生菌，較單獨補充口服電解質液，更能縮短腹瀉時間及嚴重程度。新光醫院小兒腸胃及營養專科劉明發醫師表示，醫學文獻研究顯示，LGG菌株是目前實證較適合孩童使用的益生菌，其可改善腸絞痛、使腸道菌相平衡，恢復及維護消化菌群。因此在外旅遊遇腸胃不適時，大人小孩均可安心使用電解質液及益生菌合併的沖泡劑（LGG+ORS），以增強腸道機能，並預防脫水，改善腹瀉症狀。

旅遊維護腸道健康 美食當前不暴飲暴食

專家也提醒，民眾在國外旅遊期間，應注意適當飲食。大快朵頤的同時，也應避免攝取過量，防止腸胃道負擔過大；凡碰到沒吃過的食物，建議淺嚐即可、勿過量，不要讓腸胃道問題壞了出國旅遊的興致。

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資料來源： healthnews.com.tw