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孩子出遊好怕腸胃痛　靠「電解質液＋益生菌」神救援

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【健康醫療網記者陳佳慧／報導】

暑假期間，許多爸媽開心帶孩子出國旅遊，其中不少人因國外不同的氣候及飲食，遭遇到水土不服的問題，而最常見的症狀為腹瀉。

日前，有位林小姐帶著兒子到東南亞旅遊，孩子因一時無法適應國外環境及飲食，引發腸道菌叢失調，而出現腹瀉症狀，嚴重影響孩子食慾，加上在國外就醫相當不便，令林小姐十分憂心！所幸她帶了數包電解質液（ORS）及益生菌沖泡劑，即時讓孩子服用後，不僅腹瀉次數減少，體力也逐漸恢復。旅程後半段，孩子終於能盡情享用異國美食，盡興玩樂。

▲劉明發醫師表示，醫學文獻研究顯示，LGG菌株是目前實證較適合孩童使用的益生菌，其可改善腸絞痛、使腸道菌相平衡，恢復及維護消化菌群。（圖／健康醫療網）

選擇電解質補充液　應符合世界衛生組織標準

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腹瀉會造成人體水分及電解質大量流失；因此，若出現腹瀉症狀時，建議應適量補充水分及電解質，防止脫水症狀產生。根據美國兒科學會研究指出，口服電解質補充液可減少腸胃炎引發脫水，其效果等同於以靜脈注射方式來補充水分及電解質。專家也建議，在選用口服電解質液時，應注意是否符合世界衛生組織建議的低滲透壓配方，並盡量選用無添加香料、色素等添加物的電解質液，以減少腸胃的負擔。

電解質液加益生菌　臨床證實效果加倍

治療腹瀉除了靠補充水分及電解質外，根據臨床研究顯示，服用口服電解質液搭配益生菌，較單獨補充口服電解質液，更能縮短腹瀉時間及嚴重程度。新光醫院小兒腸胃及營養專科劉明發醫師表示，醫學文獻研究顯示，LGG菌株是目前實證較適合孩童使用的益生菌，其可改善腸絞痛、使腸道菌相平衡，恢復及維護消化菌群。因此在外旅遊遇腸胃不適時，大人小孩均可安心使用電解質液及益生菌合併的沖泡劑（LGG+ORS），以增強腸道機能，並預防脫水，改善腹瀉症狀。

旅遊維護腸道健康　美食當前不暴飲暴食

專家也提醒，民眾在國外旅遊期間應注意適當飲食大快朵頤的同時也應避免攝取過量，防止腸胃道負擔過大；凡碰到沒吃過的食物，建議淺嚐即可勿過量，不要讓腸胃道問題壞了出國旅遊的興致。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網 healthnews.com.tw

關鍵字： 口服 益生菌 電解質液 ORS LGG 腹瀉 水土不服 劉明發醫師
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