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這樣按超鬆！「狂攻3部位」喵主子爽到歪腰...今晚馬殺雞一下吧

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點評:看起來好舒服阿～
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▲▼ 貓咪按摩。（圖／毛起來提供）

圖、文／毛起來 MaoUp

摸摸貓總是不得要領？摸錯地方？被當作鹹豬手而受到貓拳攻擊？快來學學3個部位的貓貓臉部按摩，摸摸貓被治癒的同時，還能讓貓奴的地位大提升。

讓貓咪超舒服的臉部按摩：

1.【下巴】輕柔地搔抓下巴

▲▼ 貓咪按摩。（圖／毛起來提供）

先從下巴開始，貓貓舔不到自己的下巴，單手輕輕搔抓的這個動作，通常能讓貓貓舒服地閉眼仰頭。看到貓貓這麼酥湖的樣子，疲憊的感覺都掃蕩一空。

2.【臉部】從嘴邊往臉頰，從眉心往額頭

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▲▼ 貓咪按摩。（圖／毛起來提供）

用雙手從貓貓的嘴邊再往臉頰「稍有力道地」撫摸，接著雙手再從眉心再往額頭移動，這樣的按摩會喚起貓貓幼年時期的記憶，貓媽媽會這樣幫小貓「洗頭洗臉」，不但能清除臉上的髒污，還能讓貓貓放鬆又舒服。

3.【耳朵後面】從耳朵根部往耳朵尖端

▲▼ 貓咪按摩。（圖／毛起來提供）

最後來按摩貓貓的耳朵。由於貓貓的耳朵很脆弱又很敏感，按摩耳朵的時候可要特別注意不要太用力，而不小心讓貓貓受傷。同樣也是用兩隻手，從耳朵根部再往耳朵尖端輕輕揉捏。由於貓貓舔不到自己的頭部，耳朵的按摩通常都是由貓貓同伴們「代勞」，這樣的行為是種友善的表現。

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《本文經毛起來 MAOUP同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

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關鍵字： 毛起來 MaoUp 貓健康 寵物健康 按摩
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