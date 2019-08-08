每天腹瀉二十次　蹲廁所彷彿蹲苦牢...原來是這病作祟！

健康醫療網／記者林怡亭報導

一般人拉肚子，第一反應都是趕緊服用止瀉藥，只求緩解症狀，但造成腹瀉的病因有很多，如果沒有搞清楚就胡亂吞下止瀉藥，不但病狀沒有得到控制，反倒可能加重病情。

30歲的黃先生，長期以來就有腹瀉的問題，以為只是壓力大，吃吃止瀉藥控制就沒事，但沒想到病情更加嚴重，已連續狂瀉好幾週，一天跑廁所的次數高達二十次，連跟女朋友度假出去玩，也只能待在飯店蹲在廁所前。就診後才發現罹患潰瘍性結腸炎。黃先生回憶：「那時真的苦不堪言，每天彷彿就像在廁所坐牢一般，就連吃東西時也都戰戰兢兢，害怕因為進食又會跑廁所，索性禁食。」

▲黃先生經治療康復後與妻子開心出遊。（圖／健康醫療網）

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不正「腸」！ 持續四週以上有症狀恐為潰瘍性結腸炎

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科蔡元耀醫師表示，潰瘍性結腸炎初期的症狀為腹瀉、腹痛，多數患者常會誤以為是壓力大引起的大腸激躁症，普遍會自行服用健胃整腸藥抑制症狀，但要注意的是，若是長達四週以上都有上述症狀，且就算吃胃腸藥也好不了，就要提高警覺，建議找醫師鑑別診斷，確定是否為潰瘍性結腸炎。

小心腸狹窄併發症 這些共病要注意

蔡元耀醫師進一步解釋，潰瘍性結腸炎是一種慢性且反覆發作的發炎性腸道疾病，一旦得到此病則需長期定期追蹤治療，否則可能會因為延誤或中斷治療，而發生嚴重併發症如腸狹窄，需要手術切除嚴重發炎的腸道，並且需要透過其他藥物持續治療。而這類自體免疫疾病，有一部份的人除了會有腸道症狀外，亦常會合併其它器官的自體免疫疾病，例如眼睛發炎、皮膚紅斑及關節炎等共病發生。

「腸」期抗戰！ 持續治療勿自行停藥

中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科柯道維醫師表示，目前潰瘍性結腸炎治療方式有許多藥物可供選擇，除了抗發炎製劑(5-ASA)、類固醇、免疫調節劑外，也有生物製劑可選擇。根據研究證實，正確適時的配合使用生物製劑能夠使腸道的潰瘍癒合，減少腸道發炎之症狀，降低後續併發症及大腸癌的發生，更能同時兼顧治療潰瘍性結腸炎合併產生的腸道外共病症狀。醫師更呼籲患者，除了及早正確診斷給予治療外，最重要的是持續治療並配合醫師的檢查追蹤，勿自行停藥，才能維持疾病穩定。

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資料來源： healthnews.com.tw