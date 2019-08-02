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炎熱潮濕引黴菌！必備「毛巾、紙巾、清潔液」停15秒↑殺病毒

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【健康醫療網記者田柏升／報導】天氣炎熱，人體容易流汗潮濕，不只易於引發黴菌感染，造成皮膚發炎掉屑，像是脂漏性皮膚炎、香港腳、皮癬患者的清潔維護也有相當難度。臺安醫院皮膚科曾德朋主任表示，我們在運動大量流汗後，沒有立即把汗擦掉或是清洗掉，讓汗在皮膚上滯留，都可能會造就對黴菌滋長更好的環境。像皺褶處的部分，如胯下、腋下，還有足部，這些地方都是容易滋長黴菌的空間。

▲曾德朋主任表示，我們在運動大量流汗後，沒有立即把汗擦掉或是清洗掉，讓汗在皮膚上滯留，都可能會造就對黴菌滋長更好的環境。 。（圖／健康醫療網）

殺菌清潔輔助保養　普維酮碘殺菌清潔液新選擇

黴菌感染患者大量流汗後，應該用濕毛巾或紙巾擦拭，避免汗液滯留。除了藥物治療，還可以用適當的清潔液消毒輔助治療，抑制黴菌滋長，維持皮膚生態平衡。

曾德朋主任說，清潔液的選擇應該以不會造成皮膚負擔及後續傷害，且低敏的成分為主，例如普維酮碘殺菌清潔液這一類的清潔液。平常在保養上，這類清潔液也能有效輔助疾病的控制，萬一真的被確診黴菌感染，也能夠有效地輔助藥物使用，進而更有效控制這類皮膚疾病的困擾。

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又傳麻疹病例！　黴菌感染者須加強殺菌消毒

近期又持續爆發麻疹病例，因為傳染途徑多且在公眾場所傳染力極強，醫師提醒黴菌感染患者一定要加強患處的殺菌消毒，慎防染病。

曾主任說，研究報告顯示，含有普維酮碘的這類的洗劑，不管是洗手液或是漱口，都能夠有效地殺死麻疹病毒。不管用來洗手還是皮膚清潔，甚至是頭髮、頭皮清潔，很重要的一點是，必須要在皮膚或身體上停留至少15秒，才能夠達到有效控制或是殺死病毒的效果。

預防勝於治療　清潔衛生要做好

麻疹初期症狀包括咳嗽、鼻炎、結膜炎，伴隨著高燒症狀，民眾一定要提高警覺，預防勝於治療，做好清潔衛生，保護自己也保護身邊的親友。醫師補充，普維酮碘殺菌清潔液一週只需使用兩到三次，但像甲狀腺功能異常者或懷孕婦女若需使用時，仍需先諮詢醫師。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網 healthnews.com.tw

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關鍵字： 曾德朋 黴菌 普維酮碘 麻疹 臺安醫院 皮膚科
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