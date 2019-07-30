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反應慢半拍＝老了！「高齡喵主子」6徵兆曝...過O歲一定要檢查

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點評:好好照顧年長的喵主子...
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▲▼高齡貓特徵。（圖／毛起來提供）

圖、文／毛起來 MaoUp

日子總是一眨眼就過，想當年家裡的喵喵還只是隻超皮的小萌貓，看到什麼東西就激動地暴衝、炸毛；如今卻猶如老僧入定，不但對逗貓棒沒反應，以前一叫就會回嗆，現在居然也過了一兩秒才喵回來，連睡眠時間也變長，難不成貓主子老了嗎？

▲▼高齡貓特徵。（圖／毛起來提供）
圖片來源：iScene / scenicscenery

寵物的生命比人要短很多，而時光總在不知不覺間流失，因此當您家喵喵有以下徵兆時，請更多加留意牠們的健康。

高齡貓的6大徵兆：

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1.對飼主的聲音反應遲鈍
2.鬍子或毛髮變白
3.睡眠時間增加
4.容易有眼屎
5.蛀牙、流口水、口臭
6.腿和腰部沒力

貓咪就跟人類一樣，年紀一大，身體各方面的機能都會逐漸下降，不但反應變慢、睡眠時間變長，也跟人一樣會「髮蒼蒼」，活動力下降，且更容易有口腔或是其方面的身體疾病。

因此，當發現貓咪有以上高齡徵兆時，請格外留意牠們的身體狀況。包括一年至少一次的健檢，或是經獸醫師的建議下改變飲食，讓高齡喵喵有更充足的營養，以度過健康的「熟齡」喵生。

▲▼高齡貓特徵。（圖／毛起來提供）
圖片來源：stratman² (2 many pix!)

建議：8歲以上的貓，每半年要做一次健康檢查

據說貓咪1歲，就等於人類的15歲；貓咪2歲，等於人類的24歲；之後每多1歲，就等於人類多長4歲，以此類推，當喵喵8歲時，約等於人類的48歲。貓咪中年就像人邁入中年，因為身體老化，所以要更加留意身體狀況，才能健康快樂活久久。

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關鍵字： 寵物健康 貓健康 毛起來 MaoUp 高齡貓
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