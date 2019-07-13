Summer Alert！夏天帶寶寶玩水…小心「紅眼症」上身

圖、文／嬰兒與母親

今年夏天無敵熱，走到哪裡都是一身汗，還是到泳池泡水最舒服。看寶貝拿著小鴨鴨開心踢水的模樣，實在太可愛了～不過回家過了幾天…咦，寶貝的眼睛怎麼突然變得紅通通，還流出黃黃黏黏的分泌物，天啊，北鼻該不會感染病毒了吧？！

寶貝眼睛紅 可能是結膜發炎！

夏天帶寶貝到泳池清涼一下本來是件開心的事，但許多父母都忽略泳池也是病毒的溫床，北鼻進出沐浴間、更衣室若沒有徹底做好清潔，又用手揉眼睛，急性結膜炎很容易找上門。

彰化基督教醫院眼科主治醫師陳彥廷表示，急性結膜炎的感染源以濾過性病毒為大宗，最常見的是腺病毒，從發病到痊癒平均需要2～3週，感染後經過5～6天才會出現症狀。感染病毒的孩子通常會眼睛癢痛、發紅、結膜水腫、眼瞼結膜出現卵圓形灰色濾泡、眼睛分泌大量黃色黏液，有時分泌物會多到黏住上下眼瞼，必須用手撥開才能睜開眼睛，嚴重感染的孩子還會在結膜表面出現灰白色薄膜（病毒增殖形成的偽膜）。

輕微感染 只需用局部抗生素治療

如果孩子只是輕微感染，眼睛分泌物不多，也沒有充血發炎，醫師一般會用支持性療法搭配局部抗生素藥水，預防次發性的細菌感染。如果感染較嚴重，眼睛充血、分泌物沾黏上下眼瞼，則需要用類固醇藥水減輕發炎，搭配眼藥膏潤滑結膜。若感染嚴重到結膜表面出現灰白色偽膜，醫師會點麻藥清除偽膜，防止沾黏或感染情況惡化。而當寶貝出現畏光、眼睛刺痛等合併角膜炎的症狀，由於角膜發炎會影響視力，需要用更強的類固醇消炎藥治療。

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結膜炎常見併發症

●感染腺病毒3、7型：先出現發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀，之後才出現眼睛症狀，由於從咽喉到結膜都會發病，又稱為「咽結膜熱」，約有3成患者會合併角膜炎，產生畏光、刺痛等反應。

●感染腺病毒8、19、37、53、54型：有8成患者會合併角膜炎，產生畏光、刺痛等反應，視力受到嚴重影響。

●感染腸病毒70型、克沙奇病毒A24型：除了結膜炎的症狀，眼睛還會分泌血水，在結膜下方冒出一點一點紅紅的出血點。

用藥更嚴重？可能進入症狀高峰期

由於急性結膜炎在發病後第5～7天才會達到高峰期，這段期間即使用藥也無法緩解症狀，用藥初期若發現寶貝症狀沒有改善，反而愈來愈嚴重，還是要保持耐心繼續治療，出現其他新的症狀（如畏光、眼睛刺痛）再回診檢查。

雖然結膜炎在高峰期無法經由用藥改善，但過了高峰期就會逐漸緩和，如果孩子在高峰期過後開始視力模糊，往往是免疫細胞浸潤導致角膜表面出現白色顆粒狀斑點，由於這種情況可能會導致眼睛屈光度數改變，甚至引發散光，當孩子開始出現視力模糊的表現，最好趕快帶孩子就醫治療。



＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年7月號。

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=9182