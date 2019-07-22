Lydia帶寶寶旅行不NG！做好行前功課…親情回憶無價

圖、文／嬰兒與母親

即將迎接小王子誕生的Lydia（蔡沐妍），是公認兼具理性與感性、美貌與才智的時尚辣媽。和耳鼻喉科醫師Alan育有2歲小公主，把握每一次創造無價親情回憶機會，一家人足跡遊遍美國、南法、日本，儘管她堅稱是不細心、不講究的媽咪，但總能將旅途中的驚嚇順利轉換為驚喜，帶寶寶旅行也能不NG。

滿心歡喜要帶稚齡孩子出門旅行，但一想到奶粉、尿布、衣服、常備藥品、安撫玩具零食、推車……只差沒把整個「家」扛上肩的海量打包行李，總讓妳卻步嗎？熱衷親子之旅的Lydia，曾一打三帶著母親、妹妹、女兒遊法國，一手規劃夫家孝親之旅，其實只要事前做好心理與實務準備，所有難題都能迎刃而解。

「拆解旅行的意義，背後的食、衣、住、行、育、樂，每一個元素，不過是換一種方式，去體驗不同國家的文化與生活方式。」Lydia感性地說，有些人會說寶寶年紀小，去過哪些國家旅行，長大後還不是忘得一乾二淨，但Lydia可不這麼認為，畢竟旅行的回憶不是只有孩子，對於父母家人來說，也是一種學習與體驗。

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行李清單快狠準check

因另一半Alan工作忙，家庭旅行多半由Lydia負責規劃，她笑稱：「我不是很細心、講究的媽媽，有時沒有太多計畫，反而能創造一些小驚喜。」第一次帶寶貝女兒Riley出國是在孩子8個月大時，曾在美國念書的Lydia，在美國仍保有個甜蜜小窩，有車有房環境又熟悉，美國行成為第一次家庭旅行的不二之選。

從計畫到成行，Lydia坦言是靠一股衝動，整理行李也以快、狠、準做為最高指導原則，「我的習慣是能盡量到當地採買，像是尿布、奶粉、嬰兒食品，就不用徒增行李負擔。」以尿布為例，依目的地飛行時間長短，備足隨身攜帶的更換數量，飛機上也會提供小量備品，若真的有突發狀況，可向空姐求援；考量出門在外有時奶瓶消毒不易，媽咪們可選擇拋棄式奶瓶，也可以奶粉磚取代奶粉，更便於保存。

在選擇航班上，因機艙內的密閉空間，最怕寶寶大哭擾鄰，Lydia建議可盡量挑選航程剛好是寶寶睡覺時間，「第一趟美國行，Riley是天使寶寶，只有在飛機降落前40分鐘醒來，其餘10小時都在睡覺。」Lydia笑說，其實飛機轟轟轟的引擎運轉噪音，和許多寶寶喜歡的白噪音頻率接近，撇除起飛降落的艙壓變化，對寶寶來說其實是另類催眠曲。

如何讓寶寶在飛行或途中能夠「坐得住」？Lydia會在隨身攜帶的媽媽包裡備妥小零食、拼圖、聲光卡拉ok機，這些寶寶平日喜歡的小玩具神器，能讓寶寶一秒沉浸在自己的玩樂世界，也讓大人賺到片刻寧靜。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年7月號。

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=9173





