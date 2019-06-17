洗手台破裂！10歲童遭碎片「割斷動脈、神經」大出血 醫提4點警告

▲許多孩童喜歡壓著洗手台洗手，小心造成檯面受力太大而墜地破裂。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／採訪報導

重壓洗手台導致破裂，下場竟然這麼嚴重！一名10歲男童14日晚間在家中浴室洗手，習慣將手壓著洗手台，不料陶瓷台面應聲墜地破裂，造成男童動脈、靜脈、神經全被切斷大出血，送往急診室急救，醫師耗費4鐘頭一一將神經接回。醫師警告，老舊洗手台多有裂痕未注意，加上懸浮式架構及使用習慣不佳，一旦破裂後，造成的殺傷力非常可怕！

奇美醫學中心整形及重建外科醫師林祐丞日前PO出一張照片，圖中是三個外科醫師、兩台手術顯微鏡、三組顯微器械，耗費4個鐘頭，合力把一名男童大腿、雙手斷掉的神經、血管、肌肉，一一拼回去，只因為這個孩子在洗手時，因洗手台破裂造成身上多處傷口大失血。

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▲3位外科醫師、2位護理師，歷經4小時合力將男童神經、血管、肌肉一一接合。（圖／林祐丞醫師提供）

林祐丞指出，這名10歲男童14日在家中浴室洗手，因為重壓洗手台造成陶瓷檯面墜毀，還好浴室門沒關，家人聽聞聲響後，發現孩子全身倒在血泊之中，趕緊送醫搶救。醫師發現，男童最嚴重的傷口，是右邊腋下1條動脈、1條靜脈及4條神經全被切斷，左前臂神經及右大腿肌肉也斷裂，甚至身體多處都有撕裂傷。

醫療團隊趕緊進行止血，確認生命跡象，等到穩定後，才進行接合手術。小弟弟經全身麻醉後，手術後從早上9點到中午12點，歷經4小時，由3位外科醫師、2位護理師、2台手術顯微鏡、3組顯微器械，把大腿和雙手斷掉的神經、血管、肌肉一一拼回。

▲男童手術後，神經恢復較慢，需要搭配術後復健，避免嚴重後遺症。（圖／林祐丞醫師提供）

「男童術後仍在住院休養中，換藥的時候還是很痛，但弟弟很勇敢。」林祐丞表示，接下來比較困難的部分，是男童多處神經切斷，要再長出來的速度較慢，尤其是從右腋下切口處，長回到手臂位置，恐怕要有半年之久，這段期間肌肉容易萎縮、留下後遺症，目前等到男童復原，之後一個月還得要進行復健。

林祐丞更提醒爸爸媽媽，千萬不要讓孩子把手壓在洗手台上面！往往陶瓷、玻璃類破裂造成的切割傷口都會非常嚴重，以下4點提醒民眾要遵守，避免憾事發生。

1.老舊洗手台記得健檢、更換！家中的洗手台樣式較為老舊，容易有裂痕，或是使用年份已久，可請專業人士進行健檢，避免破裂墜地，造成可怕的殺傷力。

▲避免安裝懸浮式洗手台，下方無任何支撐，容易受力不均。（圖／翻攝自pixabay）

2.避免懸浮式安裝的洗手台！請選擇平台式或者有支架型的洗手台，更有網友指出能到五金行購買支架安裝，讓洗手台結構更穩固。

3.洗手台請勿重壓！兒童容易因身高不夠高，喜歡壓在洗手台或撐在洗手台上洗手，更有爸爸媽媽喜歡讓小孩站在裡頭洗腳、洗屁股，這些都是危險行為。

4.洗手台上方請勿擺放重物！不只是有人愛在洗手台上放洗手乳、洗髮乳、沐浴乳這些瓶瓶罐罐，就連洗手台上方處的架子也可能會因為重量太重，掉到洗手台上造成危險。