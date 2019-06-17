46歲中年婦女「沒吃沒喝也變胖」　中醫師：這是虛胖

▲中醫師林秀燕建議可用藥茶代替夏天的日常水分攝取，改善虛胖體質。（圖／豐原醫院提供）

記者陳玉／台中報導

46歲楊姓婦女外型白胖、贅肉鬆軟，有時走路、爬樓梯就會滿身汗甚至喘不過氣，且會有胸悶、頭暈、心悸等狀況，加上偶爾忙碌會忘了吃飯，但體重卻不減反增；對此，豐原醫院中醫師林秀燕表示，這其實是虛性肥胖，可藉由藥茶配方改善虛胖體質。



林秀燕指出，年過40歲的婦人容易出現虛性肥胖，主要是因照顧家庭、勞心勞力，更因憂心無法好好入眠，導致心、肺功能、代謝功能變差，尤其腹部與大腿脂肪容易堆積。

而中醫強調人的心肺功能，著重「強心氣補身」，唯有增強心肺功能，才能幫助患者的身體自然代謝廢熱，讓體內的垃圾廢物藉由大小便與排汗循環排出；林秀燕建議藥茶配方可選用黨參3錢、炙甘草3錢、麥門冬5錢、五味子2錢、桂枝2錢，用1200cc的水量煮茶30分鐘，代替夏天的日常水分攝取。

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林秀燕說明，像麥門冬有滋潤肺氣功效、改善口乾舌燥，黨參則可促進新陳代謝、強化心臟血管系統、消除精神壓力等，像楊婦連續飲用一個半月、加上作息調整，身體不適及虛胖情形都有明顯改善，體力也變得更好。另也建議患有腎臟功能、糖尿等疾病的患者，飲用此藥茶前需與醫師討論，