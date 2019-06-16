《媽咪必學》給北鼻吃的「鐵」人料理　掌握6個月補鐵黃金期！

圖、文／嬰兒與母親

「王太太，上週的檢查結果出來了，妳家小寶有缺鐵性貧血喔。」「什麼，小嬰兒也會貧血？怎麼可能？！」許多人都認為缺鐵性貧血是成人才會出現的疾病，其實6個月以上的寶寶也很容易產生貧血的問題。我們請營養師設計4～6個月、7～9個月、10～12個月的補鐵菜單，讓媽咪輕鬆將北鼻養成頭好壯壯的小「鐵」人。





許多人都認為1歲以下的小嬰兒只要喝ㄋㄟㄋㄟ就可以補充足夠的鐵質，這個說法只對了一半。雖然寶寶在0～6個月期間可以光靠喝奶補充鐵質，但6個月以後單純的ㄋㄟㄋㄟ已經無法滿足身體對鐵質的需求，此時寶寶體內的鐵質快速下滑，需要透過食物的攝取來補充鐵質，當副食品添加太慢或食物含鐵量不足，寶寶就有可能會出現缺鐵性貧血的毛病。



4~6個月 每日奶量須達到900毫升



如何在寶寶成長的不同階段替寶寶補充鐵質？根據國民健康署最新修訂的「國人膳食營養素參考攝取量」，6個月以下的孩子每天需要7毫克的鐵，以4～6個月的平均奶量計算，寶寶在這個階段每天至少要喝900毫升的母奶或配方奶。7個月以後寶寶身體對鐵質的需求量增加到每日10毫克，必須在添加副食品的過程中攝取含鐵食物。

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維生素C果汁 可促進鐵質吸收



彰化基督教醫院兒科營養師晏傳婌表示，由於6個月以後配方奶的鐵質含量普遍比母奶來得高，寶寶開始吃副食品以後，不妨將配方奶做為鐵質補充的來源之一。副食品添加初期可以讓寶寶吃含鐵量較高的米精或麥粉，接著加入富含鐵質的深綠色蔬菜泥（如菠菜、青花椰菜），飯後搭配含大量維生素C的果汁（如柳橙汁、草莓汁、奇異果汁）促進鐵質吸收，7、8個月以後餵寶寶吃蛋黃泥、雞肝泥等含鐵量較高的動物性食物，等寶寶腸胃消化蛋白質的能力更好，再加入其他鐵質吸收率高的肉類。



牛豬肉、燕麥、菠菜 鐵質含量高



食物中的鐵質分為血紅素鐵（heme iron）和非血紅素鐵（non-heme iron），在這兩種鐵質中，血紅素鐵比非血紅素鐵更易於人體吸收，是較好的鐵質來源，平常多餵寶寶吃牛肉、豬肉、羊肉等富含血紅素鐵的食物，再搭配燕麥、菠菜、核桃、芝麻等非血紅素鐵的食物，就能讓寶寶獲得足夠的鐵質。

如果想讓寶寶吃豬肝、雞肝等內臟類食物補鐵，又怕動物內臟可能含有重金屬，可以在一個禮拜中選擇2、3天，在一天的補鐵食物中選擇一份換成豬肝或雞肝，利用少量、複合式的方式餵食，即可降低重金屬的疑慮。



含鐵食物一覽

全穀雜糧類：燕麥、糙米

豆魚蛋肉類：紅豆、黃豆、腐竹、雞蛋、雞肝、牛肉、羊肉、豬肉

蔬菜類：菠菜、綠花椰菜、甘藍、南瓜、黑木耳

水果類：櫻桃、葡萄

油脂與堅果種子類：腰果、核桃、芝麻、花生



註：乾燥再泡發的黑木耳鐵質含量較高。



＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年6月號。

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=9053



