孕期跌倒怎麼辦？不用怕…先看身體是否有「這5種症狀」

圖、文／嬰兒與母親

懷孕7個月的小如每天都會搭公車上班，這天她起得晚，頂著大雨急急忙忙出門，不料走到一半突然打滑跌倒，摔得眼冒金星的她顧不得手臂受傷流血，捧著肚子喃喃自語：「天啊，希望寶寶沒事…」不少人在孕期都有差點滑倒或跌倒的經驗，懷孕跌倒第一時間該怎麼做？如何判斷是否會流產？

低血壓、身體重心改變…都要小心

許多人都認為孕婦挺著大肚子，一舉一動應該會更小心謹慎，但根據統計，孕婦在懷孕期間跌倒的機率達1/3，並不像一般人想像中那麼低。為何孕婦容易跌倒？台灣大學醫學院附設醫院婦產部主治醫師林明緯表示，這與懷孕不同階段的身體變化有關。懷孕前期血壓下降，孕媽咪容易產生「姿勢性低血壓」，在姿勢突然改變時暈倒（如半夜起床上廁所、清晨起床關電扇）。



懷孕後期肚子隆起造成身體重心改變、平衡感下降，骨盆關節鬆動也會降低身體的穩定度，此時容易因為步態不穩而跌跤。此外，因為大肚子會遮住前方視野，加上肚子變大後活動量會降低，讓身體協調性變差，不少孕婦都會在匆忙趕路的過程中意外絆倒，這種情況在雨天的上班時段特別常見。本身貧血的人因為孕期要供給寶寶血液，也容易在快走或小跑步時暈倒。



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跌倒一定會流產？要看肚子是否被撞

許多人在電視上看到「女主角跌倒流產」的橋段都會心驚驚，直覺將「跌倒」和「流產」連結在一起，但孕期跌倒其實不一定會流產。林明緯醫師表示，孕婦跌倒的嚴重度可大可小，端看肚子是否受到衝擊，基本上只要肚子沒有被直接或間接衝撞，寶寶就不會受到傷害。由於人跌倒時會馬上伸手做出自我保護的反射動作，絕大部分人跌倒都是手扭傷、挫傷或骨折，也有人是往後滑造成腳扭傷、挫傷、骨折或尾椎骨受傷，撞到肚子的情況相對比較少見，除非是在上下樓梯絆倒，或在快走跑步時跌倒，才有可能讓肚子直接撞擊地面。只要跌倒時是由肚子以外的其他身體部位吸收撞擊力道，就不會對寶寶造成太大影響。



懷孕跌倒危險警訊

1.陰道出血或流出水樣分泌物（破水）。

2.下腹緊、悶、不舒服（宮縮）。

3.下腹持續疼痛或一陣一陣痛。

4.胎動減少或消失。

5.無法正常解尿。



強烈撞擊 恐早產、破水或胎盤剝離

話雖如此，如果肚子被撞到，是否會增加流產風險？林明緯醫師表示，即使肚子受到直接撞擊，也不代表一定會流產，還是要看撞擊力道而定。跌倒流產或早產通常是子宮被劇烈衝撞引發強烈宮縮，這種嚴重撞擊也可能造成破水或胎盤剝離。無論是早產、流產、破水或胎盤剝離，前提都是「子宮受到嚴重撞擊」，若撞擊力道不大，要看臨床狀況評估，媽咪不用過度擔心。



＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年6月號。

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=9044