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準爸爸必看！陪產學會「這6招」　輕鬆成為產房神隊友

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圖、文／嬰兒與母親

「臭老公，都是你害我這麼痛，走開走開！不要黏在我旁邊。」「好好，我先出去抓寶可夢，有需要再call我嘿！」「你…吼，真是氣死我了。」有些準媽咪在生產時會被另一半氣到翻白眼，這些豬隊友不是表現得像局外人，從頭到尾只會滑手機、打電動，就是在陪產過程中手足無措、愈幫愈忙。如何才能讓老公成為產房神隊友？我們請專家提供準爸爸陪產必學招式，快帶另一半來修生產學分！

▲▼ 。（圖／記者嬰兒與母親攝）

要當神隊友 先搞懂懷孕生產過程

雖然懷孕、生產通常被視為女人的事，但身為新生命的共同創造者，準爸爸在孕產過程中也扮演了舉足輕重的角色。台灣助產學會理事長高千惠表示，對女人來說，另一半如果能夠充分參與懷孕的過程，掌握自己在孕期的身體變化，並在待產、生產期間提供具體的支持與協助，整個孕產經驗就會變得無比愉悅且美好。

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準媽咪不妨帶老公一起去上生產教育課，這類型的課程既可以幫助準爸爸了解媽咪在生產各環節的身體變化，同時也可以讓爸爸和媽咪一起檢視各項醫療措施的優缺點，包括是否催生、是否打減痛分娩、是否剃毛及灌腸…等，提前做好生產規劃。

經由生產課程的學習，準爸爸將成為媽咪待產、生產時的教練（coach），在陪產過程中適時給予媽咪客觀建議、降低媽咪的不安全感，並扮演與醫護人員溝通的橋樑，讓媽咪可以專心處理自己身體的變化。

看生產記錄片 對陪產幫助不大

有些太太會讓先生看生產記錄片，認為這麼做可以提前讓先生做好陪產的心理準備，但高千惠說，陪產者進入產房以後通常只會站在產婦的頭部周圍，不會看到血腥畫面，看不看影片其實沒有太大影響。如果只是單純看影片，沒有字幕解讀或專家說明，反而會讓人擴大對生產的想像，對生產過程更加恐懼。讓另一半看生產記錄片之前，最好確保影片附有字幕，或有專家在一旁輔助說明，才不會弄巧成拙。

雖然生產教育課程可以幫助準爸爸提前做好準備，但仍有不少準爸爸在實際陪產時會因為過度緊張而出槌。我們請專家提供陪產3階段「應該做」和「不應該做」的建議，讓準爸爸輕鬆做好筆記，成為一個稱職的產房神隊友！

▲▼ 。（圖／記者嬰兒與母親攝）

老婆待產中‧神隊友應該…
１. 幫忙太太按摩、淋浴緩解疼痛。
２. 協助太太調整呼吸節奏。
３. 提醒太太如廁、補充水分。
４. 餵太太吃有熱量、容易消化的食物儲備體力。

在待產過程中，子宮收縮的次數及壓力會愈來愈高，媽咪通常會閉起眼睛，全神貫注應付宮縮帶來的不適，此時要仔細觀察媽咪的表情及動作變化，及時提供她需要的協助。如果按摩、淋浴都無法幫助媽咪緩解疼痛，記得詢問媽咪的需求，別悶著頭猛做。

隨著宮縮愈來愈強，媽咪的呼吸也會變得更加急促、輕淺，有可能出現換氣過度的情形，此時要隨時幫助媽咪調整呼吸節奏，可以邊喊口號邊用手勢加強動作，比方將手心朝上說：「吸氣─」，再將手心朝下說：「吐氣─」，同時為媽咪加油打氣：「對，就是這樣子，做得很棒！」

在第一產程除了幫助媽咪緩解疼痛、調整呼吸節奏，也要儘可能讓媽咪維持在舒適的狀態，可以趁空檔餵媽咪吃布丁、果汁、熱蜂蜜水等有點熱量又不會太油膩的東西，讓媽咪儲存體力；隨時提醒媽咪補充水分，以免嘴巴太乾；另外，每隔兩小時記得提醒媽咪如廁，以免膀胱膨脹擠壓子宮，妨礙寶寶下降。


＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年5月號。https://www.mababy.com/knowledge-preview?id=8905

 

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

關鍵字： 陪產 準爸爸 嬰兒與母親 親子
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