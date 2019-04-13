發明術式、致力兒童骨科　田英俊獲兒童醫療貢獻獎

▲獲得焦點貢獻獎的高醫大醫學院院長田英俊（左）與其治療病患董庭吉（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

高雄醫學大學醫學院院長田英俊致力於兒童骨科，研發「圓穹形切骨矯正手術」，大幅降低兒童肱骨骨折治療後的併發症，獲得第八屆台灣兒童醫療貢獻獎的「焦點貢獻獎」肯定。

瑞信兒童醫療基金會設立「台灣兒童醫療貢獻獎」彰顯第一線兒童醫療工作者用心付出，本屆疑共頒發給6名傑出個人醫護以及1組優秀團隊。獲得「焦點貢獻獎」的高雄醫學大學院長田英俊現年62歲，已經執業34年，他曾在偏鄉梨山擔任軍醫，某日在風雨交加下接生一個胎位不正的孩子，似乎從此有了投入兒童醫療的初心。

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田英俊曾表示，民國80年代的醫學發展，只有呆子和傻子才會同時選擇骨科和兒童醫療領域，在高雄醫學大學附設醫院升上主治醫師之際，恰逢科室主任想開始發展小兒骨科，因此讓他去加拿大、美國、奧地利等地學習。花比別人更多時間鑽研與進修，是因為孩子身體承受的苦難，經不起任何一次醫療實驗。

▲田院長和同仁在聖陵線縱走。（圖／瑞信兒童醫療基金會提供）

田英俊今天受訪時謙虛表示，專門於「兒童骨科」的醫師全台可能不到20人，是保育類動物，也對兒童醫療有極大的貢獻，他只是代表出來領獎。

事實上，田英俊在治療兒童肱骨骨折改善上有著極大的貢獻。過往所使用的楔型閉合手術會從外側切掉一塊楔形骨頭，雖可達到矯正目的，卻因為缺一塊骨頭而無法固定，術後復發的風險高，且手術進入位置容易傷到神經，疤痕也比較明顯。

田英俊發明「圓穹形切骨矯正手術」有效改善上述缺點，此手術方法除獲得國家品質獎(SNQ)標章肯定，亦廣受國際骨科期刊好評，也獲骨科經典教科書引用，

▲田英俊獲得台灣兒童醫療貢獻獎焦點貢獻獎。（圖／瑞信兒童醫療基金會提供）

田英俊院長曾針對逾30名肌肉萎縮症脊柱患者進行脊椎側彎的手術矯正手術，其中一名患者董庭吉在術後大幅改善脊椎側彎與呼吸窘迫的症狀，得已順利完成學業，取得博士學位與高考資格，更獲「總統教育獎」表揚。

瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，希望藉「台灣兒童醫療貢獻獎」喚起社會對於兒科醫療的重視，鼓勵更多新血投入兒童醫療領域，自2005年以來，台灣兒童醫療貢獻獎已表揚了39位傑出的兒科醫師與護理師，以及5個優秀醫療團

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▲第八屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎。（圖／瑞信兒童醫療基金會提供）