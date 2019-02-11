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還沒有新年新計畫？做到這3件事可以幫助你做好事情

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草根影響力新視野  ／琪拉編譯

坦白來說，你可能沒有新年新計畫。不過新的一年就是給自己一個機會，讓自己有個全新的開始。因此，無論你想再度回到健身房裡鍛鍊身體，或是你打算寫下一張[代辦事項]，以下有幾點建議。這些建議會幫助你做好事情，而不是[準備]做好事情。

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1.為這些[代辦事項]準備一個筆記本還有筆

你可能已經有一些手機App幫助你紀錄代辦事項，但是手邊多一本實體筆記本以及藍筆幫助記事並沒有害處。因為當我們真正用筆寫字，想些新的點子時，跟我們用手打字，大腦運用的部位並不一樣。

2.準備好上健身房 

如果你今年的新計畫是去健身房，或是多去戶外走走，你不需要我告訴你要買哪些健身設備或是運動衣服。最重要的還是一個好用的健身用包包，帶著它開始去運動。

最好的[確定你一定會去健身房]的建議是永遠都將你的健身包包預備好，裏頭裝的運動時必要之物，像是一個好的水平、運動耳機、快乾毛巾等等。另外，為要提醒自己去運動，最好把這個包包放在路中央，你走路一定會被絆倒的地方，因此每次當你被運動包給絆倒時，就是你該去運動了。
▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）
▲每個人都需要良好的睡眠（圖／翻攝自pakutaso.com）

3.許自己一個更好的睡眠

2019年最重要的一件事之一，就是不僅自己要有更多的睡眠，還要有更好品質的睡眠。畢竟，即便你已經睡了十小時，但是時常在睡眠中憂鬱擔心害怕，那又有什麼好處呢?

讓自己有好的睡眠的方式有很多，包括手機上有各式各樣的睡眠偵測app，還有製造白噪音的機器，另外一個好方式是好的眼罩。

今年也是重新整理自己床的一個好時機。最好是換一個舒服、新鮮的床墊、好的枕頭。每當自己睡了一個好覺起床時，嶄新的一天又開始，讓自己就像每天就像過新年一樣愉快。

資料來源：https://www.nytimes.com

關鍵字： 草根影響力新視野
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