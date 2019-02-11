吃飽解鈕扣恐致腹痛！飯後「11地雷」別踩...喝茶、吃水果上榜



▲吃的健康還不夠，你還需要擁有良好的飲食習慣，這樣身體才會變更好。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

你做對了嗎？常常會看到有人在吃飽後就立刻把褲子上的皮帶和鈕扣都解開，也許在那瞬間你會覺得肚子緊繃的感覺不見了，但事實上，這樣會影響腸道的運作，嚴重恐會引起下腹部劇烈疼痛。對此，國外網站《Indiatimes》就整理出飯後應該要避免的11個地雷，其中飯後馬上喝茶、吃水果都上榜！

飯後應該要避免以下11個壞習慣：

1.喝冰水

相信大家都知道「喝足夠的水」對於消化功能來說非常重要，但是飯後馬上喝冰水可能會導致食物結塊並延遲整個消化過程，因此專家建議吃飽後45分鐘才能飲用溫水或是常溫水。

2.運動

如果你在吃飽後就馬上運動，會給消化系統造成很大的壓力，消化過程也會變的更慢，事實上，血液從消化器官中分離是最主要的原因，而且「血流量」增加可能會導致嘔吐、身體浮腫或是運動效率變更差等等問題。



▲運動時血流量會增加，可能會引起嘔吐和其他身體不適的問題。



3.喝茶

其實在飯後馬上喝茶效果有好也有壞，就有研究發現，飯後喝「鮮奶茶」會抑制體內鐵的吸收，而綠茶和草本茶能夠減少體內氣體形成的機會。

4.鬆開皮帶或是褲子鈕扣

吃完大餐後，當你看到肚子脹脹的，一定會很想要把皮帶放鬆、打開褲子鈕扣，但《Indiatimes》建議，最好別這樣做，因為這樣的行為可能會影響正在進行的腸道工作，嚴重恐怕會導致下腹部劇烈疼痛。



▲飯後立刻鬆開皮帶和鈕釦可能會導致嚴重的下腹疼痛。



5.抽菸

抽菸對身體有害是無庸置疑的，但是你要知道，飯後抽菸是更危險的一件事情，可能會引起大腸激躁症，或是導致潰瘍性結腸炎。

6.睡覺

經過了忙碌的一天，吃飽後眼皮也鬆了，此時最想做的一件事情就是「躺下」。但是，《Indiatimes》提醒，飯後最好別馬上躺床，否則可能會導致胃灼熱、打呼以及睡眠呼吸暫停症。



▲不管再怎麼累，用餐後最好別馬上躺著休息，否則胃可能會跟你鬧脾氣。（圖／記者謝婷婷攝）



7.跑步

吃飽後馬上跑步會導致抽筋以及引起嚴重的消化問題，因此最佳的慢跑時間應該是在用餐後4～5小時。根據一位專家的說法指出，飯後立刻跑步也會增加腎臟的壓力。

8.閱讀

吃飽後馬上閱讀和開車都很不恰當，由於這些行為都需要高度的注意力，而能量會在消化過程中被轉移，因此飯後閱讀會導致注意力和理解力下降。

9.吃水果

就有國外專家認為，飯後吃水果非常糟糕！因為水果中的含糖量會和食物中的碳水化合物、蛋白質一起發酵，所以消化過程會被延後；此外，飯後吃水果也會增加腸道的壓力，並導致胃痛和其他不舒服的症狀。



▲飯後吃水果會增加腸道的壓力，還會延長消化時間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



10.洗澡

根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出， 吃飽後最佳的洗澡時間是「休息1小時」之後 ，由於民眾飽餐一頓之後，血液會集中到腸胃道幫助消化，如果這時後馬上洗澡，血液就會跑到肌膚表皮，造成胃腸蠕動情況不佳、肚子痛和消化不良等狀況；簡單來說，就是消化功能無法正常進行，對身體非常不好。

11.喝酒

吃飽後馬上喝酒會讓消化過程變更長，並進而影響腸道的功能。《Indiatimes》建議，最理想的喝酒時間應該是在飯前20分鐘。



▲飯後喝酒會讓消化過程變的更長。