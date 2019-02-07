荷包空！「豬年生肖財運最差」前3名　謝沅瑾：猴不宜過度投資

▲錢包要哭了！豬年生肖財運最差前3名大公開。



記者周姈姈／採訪報導

屬猴的人要哭啦！「金錢」是人生命中的一切，若是沒有了錢，很多事情都使不上力，而每個人的財運在不同的年份都會有不一樣的情況；對此，命理大師謝沅瑾就告訴大家豬年生肖財運最差的前3名，其中1992年屬猴的人拿下第2名，千萬不要想著要過度投資，野心也不能太大！

財運最差前3名

第3名：1962年屬虎

1962年屬虎的人在前幾年的財運發展都還算不錯，但這個年份可能會因為人際關係上的問題而扣分，容易跟人有磨擦爭執，是非也跟著提升，加上整體大運受到阻礙，各方面都不容易發展，財運自然就會低迷。你要記得，「人際關係」就是這個年份的最大課題。

謝沅瑾提醒，平常做事就應該要謹慎，並要多留意人際關係的加強，這樣才運方面才有機會調整。



▲今年你會容易跟他人產生爭執和磨擦，所以人際關係需要多注意。（圖／記者李佳蓉攝，以下皆同）



第2名：1992年屬猴

1992年屬猴的人，雖然今年還是有「福德星」入宮，福德星是貴人運裡頭第二好的吉星，就算遇到不好的問題也能迎刃而解，不過在運勢組合上來說卻有阻礙的情形，所以不好的影響還是很大。

謝沅瑾表示，你的想法和觀念可能會出現一些壓力，所以要記得別急於看見成果；由於有損財的情況，因此野心千萬不要過大，也別想著要過度投資，否則可能會有誤判而導致金錢損失的狀況，最好要謹慎點。



▲投資前應該要先想清楚，免得害自己損失太多金錢。



第1名：1983年屬豬

1983年屬豬的人算是這個年份屬豬裡頭運勢比較低迷的一個，又屬影響較大的年次，所以在整體運勢上可能會遇到一些瓶頸，問題也很難突破，再加上「犯太歲」的因素，所以壓力會變的更大，不僅工作上無法獲得施展，財運也會受到限制。

那該如何改善投資的狀態呢？謝沅瑾表示，必須要多花點腦筋、細心思考，民俗上則建議正月15日之前到廟裡安太歲、點光明燈和財運燈，這樣就能讓財運逆勢成長；此外，除了依賴這些解決方法之外，自己也要努力、認真，相信整體運勢就能變的比較好。



▲因為犯太歲，所以今年的工作壓力會比較大，財運也會連帶受到影響。



謝沅瑾，台灣最受信任的國際易經／風水／命理大師，執業已經超過30餘年，出書超過30餘本，受到電視／新聞採訪超過20餘年，會以科學的角度、平易近人的態度以及深入淺出的言語，把易經堪輿風水分析到一般人也聽得懂；現有經營：粉絲團。